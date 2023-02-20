У разведчиков одесской бригады морской пехоты поселились "аисты"
Одесские разведчики получили беспилотный летательный аппарат "Аист-100". Его передали бойцам из фонда "Повернись живим".
Об этом сообщает 35 отдельная бригада морской пехоты им.контрадмирала Михаила Остроградского.
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Что известно о "Аисте"
Комплекс состоит из двух самолетов с наземными станциями, дневной и ночной оптикой, запчастей, инструментов и расходников. "Птички" поднимаются на 2 километра и разведывают, корректируют огонь на глубину до 50 километров от линии фронта. "Аист" работает в любое время суток.
"Что касается данного комплекса, то в ближайшее время он начнет свою работу на Донецком направлении. Будет находить с неба враждебные позиции и передавать информацию прямо с поля боя. А дальше уже очередь за другими подразделениями, которые охотно будут уничтожать заблудившихся на украинской земле оккупантов", — говорится в сообщении.
Между тем, за 10 дней почти 2000 добровольцев из одесской области захотело присоединиться к рядам "Гвардии наступления". В бригаду "Лют" национальной полиции Украины обратилось около 600 человек, к пограничникам — более 150 человек, в национальную гвардию — более 1110 кандидатов.
Также Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки продолжает прием патриотически настроенных и мотивированных граждан. Будущие защитники могут вступить в стрелковый батальон ВСУ "Черноморская сечь".