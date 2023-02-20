У розвідників одеської бригади морської піхоти поселилися "лелеки"
Одеські розвідники отримали безпілотний літальний апарат "Лелека-100". Його передали бійцям з фонду "Повернись живим".
Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського.
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Що відомо про "Лелеку"
Комплекс складається з двох літаків з наземними станціями, денною і нічною оптикою, запчастин, інструментів й розхідників. "Пташки" підіймаються на 2 кілометри й розвідують, коригують вогонь на глибину до 50 кілометрів від лінії фронту. "Лелека" працює в будь-яку пору доби.
"Що стосується даного комплексу, то найближчим часом він розпочне свою роботу на Донецькому напрямку. Буде знаходити з неба ворожі позиції та передавати інформацію прямо з поля бою. А далі вже черга за іншими підрозділами, котрі охоче будуть знищувати окупантів, що заблукали на українській землі", — йдеться в повідомленні.
Тим часом за 10 днів майже 2000 добровольців з одеської області захотіло приєднатися до лав "Гвардії наступу". До бригади "Лють" національної поліції України звернулося близько 600 людей, до прикордонників — понад 150 осіб, до національної гвардії — понад 1110 кандидатів.
Також Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує прийом патріотично-налаштованих та вмотивованих громадян. Майбутні захисники можуть вступити до стрілецького батальйону ЗСУ "Чорноморська січ".