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В Севастополе на мине взорвался катер "Владимир Козицкий"

27 октября 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Севастополе на мини взорвался катер "Владимир Козицкий"
Российский противоменный катер "Владимир Козицкий". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во временно оккупированном Крыму мог подорваться российский гидрографический катер Владимир Козицкий. Известно, что он предназначен для поиска морских мин, на одной из которых, вероятно, получил повреждение.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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По информации местных жителей, корабль взорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты. Предварительно, раздался глухой взрыв, после чего из машинного отделения пошел дым и судно отбуксировали к Стрелковой бухте.

Что известно о катере "Владимир Козицкий"

  • Катер проекта 23040Г при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 м в длину и 6,8 м в ширину.
  • Средняя осадка — 1,6 м.
  • Судно оснащено двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в Севастополе нашли позиции, откуда россияне запускают по Украине ракеты "Оникс". Активисты разыскали место, где размещается российский береговой ракетный комплекс "Бастион".

Также мы писали, что россияне во временно оккупированном Крыму разместили сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Таким образом, армия-агрессор пытается компенсировать частичные потери своего Черноморского флота.

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