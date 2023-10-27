У Севастополі на міні підірвався катер "Владимир Козицкий"

Російський протимінний катер "Владимир Козицкий". Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму міг підірватися російський гідрографічний катер "Владимир Козицкий". Відомо, що він призначений для пошуку морських мін, на одній з яких, ймовірно, й отримав ушкодження.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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За інформацією місцевих мешканців, корабель підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Попередньо, пролунав глухий вибух після чого з машинного відділення пішов дим і судно відбуксували до Стрілецької бухти.

Що відомо про катер "Владимир Козицкий"

Катер проєкту 23040Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки та 6,8 м завширшки.

Середня осідання — 1,6 м.

Судно оснащене двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, знайшли позиції, звідки росіяни запускають по Україні ракети "Онікс". Активісти розшукали місце, де саме розміщується російський береговий ракетний комплекс "Бастіон".

Також ми писали, що росіяни у тимчасово окупованому Криму розмістили надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Таким чином армія-агресорка намагається компенсувати часткові втрати свого Чорноморського флоту.