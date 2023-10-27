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У Севастополі на міні підірвався катер "Владимир Козицкий"

27 жовтня 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Севастополі на міні підірвався катер "Владимир Козицкий"
Російський протимінний катер "Владимир Козицкий". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У тимчасово окупованому Криму міг підірватися російський гідрографічний катер "Владимир Козицкий". Відомо, що він призначений для пошуку морських мін, на одній з яких, ймовірно, й отримав ушкодження.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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За інформацією місцевих мешканців, корабель підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Попередньо, пролунав глухий вибух після чого з машинного відділення пішов дим і судно відбуксували до Стрілецької бухти. 

Що відомо про катер "Владимир Козицкий"

  • Катер проєкту 23040Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки та 6,8 м завширшки.
  • Середня осідання — 1,6 м.
  • Судно оснащене двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, знайшли позиції, звідки росіяни запускають по Україні ракети "Онікс".  Активісти розшукали місце, де саме розміщується російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". 

Також ми писали, що росіяни у тимчасово окупованому Криму розмістили надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Таким чином армія-агресорка намагається компенсувати часткові втрати свого Чорноморського флоту.

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