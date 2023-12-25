В Силах обороны юга опровергли фейк об "уничтожении" F-16 в Одессе

F-16 в полете. Фото: Defense Express

Российское ИПСО запустило в сети фото о якобы "уничтожении" истребителей F-16 на аэродроме в Одессе вчера, 24 декабря. Однако военные подтвердили фейковость изображений, оригинал которых был датирован еще в 2018 году.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По словам военных, российская пропаганда утверждает, что фото им передали "свои люди в ВСУ". Однако они не учли, что на фейковом фото зеленая трава, как летом.

"Оккупанты — просто мастера писать байки и кормить ими своих земляков. А то, что в интернете возможно найти всю правду, им и не понятно", — подчеркивают в Силах обороны юга.

Что не так с фото

На самом деле на фото к статье издания VRT news от 12.10. 2018 — случайно сгоревший F-16, попавший под армейский учебный боеприпас на авиабазе Флоренс в провинции Намюр (Бельгия).

Кроме того, в ВСУ считают, что такими "победами" россияне пытаются отвлечь сообщество от потери собственных самолетов.

Напомним, в Рождественскую ночь российские войска попытались обстрелять Украину ракетами и дронами. Впрочем, воины ВСУ успешно уничтожили цели, а также сбили пять вражеских истребителей.

Также мы писали, что в ночь на 25 декабря в течение шести часов враг атаковал Одесскую область ударными дронами и баллистикой с моря. Пока что прокуроры фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по мирному городу.