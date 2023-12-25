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У Силах оборони півдня спростували фейк про "знищення" F-16 в Одесі

25 грудня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Силах оборони півдня спростували фейк про "знищення" F-16 в Одесі
F-16 у польоті. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російське ІПСО запустило у мережі фото про начебто "знищення" винищувачів F-16 на аеродромі в Одесі вчора, 24 грудня. Однак військові підтвердили фейковість зображень, оригінал яких був датований ще 2018 роком. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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За словами військових, російська пропаганда стверджує, що фото їм передали "свої люди у ЗСУ". Однак вони не врахували, що на фейковому фото зелена трава як влітку. 

"Окупанти — просто майстри писати байки і годувати ними своїх земляків. А те, що в інтернеті можливо знайти всю правду  їм і не зрозуміло", — наголошують у Силах оборони півдня. 

Що не так з фото

Насправді на  фото до статті видання  VRT news від 12.10. 2018 року випадково згорілий F-16, який  потрапив під армійський навчальний боєприпас на авіабазі Флоренс в провінції Намюр (Бельгія).

Крім того, у ЗСУ вважають, що такими "перемогами" росіяни намагаються відвернути увагу спільноти від втрати власних літаків. 

Нагадаємо, У Різдвяну ніч російські війська спробували обстріляти Україну ракетами та дронами. Втім, воїни ЗСУ успішно знищили цілі, а також збили п'ять ворожих винищувачів.

Також ми писали, що в ніч проти 25 грудня протягом шести годин ворог атакував Одеську область ударними дронами та балістикою з моря. Поки що прокурори фіксують наслідки чергової атаки окупантів по мирному місту.

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