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В топ-10 рейтинга "Еврообразования" попал одесский университет им.Мечникова

14 мая 2023 15:54
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В ТОП-10 рейтинга "Еврообразования" попал одесский университет им.
Университет им. Мечникова. Фото: ОНУ им.Мечникова
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова вошел в топ-10 рейтинга Центра международных проектов "Еврообразование". Это единственное среди одесских вузов учебное заведение в рейтинге.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Новости Одесского университета".

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В апреле 2023 года Центр международных проектов "Еврообразование" определил десятку лидеров по рейтингу аккредитационных экспертиз, осуществленных Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования. Рейтинг аккредитаций образовательных программ составлен для ЗВО Украины, аккредитовавших значительное количество образовательных программ.

"10.05.2023 года опубликован рейтинг для 206 высших учебных заведений Украины. ОНУ Мечникова занял девятое место среди университетов Украины в Рейтинге аккредитаций образовательных программ", — говорится в сообщении.

Напомним, на День открытых дверей Одесского государственного университета внутренних дел пришли более 300 будущих абитуриентов вместе с родителями и учителями. Гости имели возможность ознакомиться с правилами поступления в вуз в 2023 году и преимуществами профессии правоохранителя.

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