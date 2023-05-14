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У топ-10 рейтингу "Євроосвіти" потрапив одеський університет ім.Мечникова

14 травня 2023 15:54
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Беженар Тетяна
журналіст
У ТОП-10 рейтингу "Євроосвіти" потрапив одеський університет ім.Мечникова
Університет ім.Мечникова. Фото: ОНУ ім.Мечникова
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова увійшов у топ-10 Рейтингу Центру міжнародних проєктів "Євроосвіта". Це єдиний серед одеських вишів навчальний заклад у рейтингу.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці "Новини Одеського університету".

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У квітні 2023 року Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" визначив десятку університетів-лідерів за рейтингом акредитаційних експертиз, здійснених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Рейтинг акредитацій освітніх програм складено для ЗВО України, які акредитували значну кількість освітніх програм.

"10.05.2023 року опубліковано рейтинг для 206 ЗВО України. ОНУ Мечникова посів дев'яте місце серед університетів України у Рейтингу акредитацій освітніх програм", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, на День відкритих дверей Одеського державного університету внутрішніх справ завітали понад 300 майбутніх абітурієнтів разом з батьками та вчителями. Гості мали можливість ознайомитися з правилами вступу до вишу у 2023 році та перевагами професії правоохоронця.

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