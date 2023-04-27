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В центре Одессы вспыхнуло кафе: детали инцидента

27 апреля 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В центре Одессы вспыхнуло кафе
Последствия пожара в кафе. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В центре Одессы, на улице Бунина, вспыхнуло заведение быстрого питания. Пламя удалось быстро потушить.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации чрезвычайников, огонь охватил кафе на первом этаже двухэтажного жилого дома.

"Оперативными действиями огнеборцы не дали распространиться огню по зданию, минимизировав последствия пожара, который в кратчайшие сроки был ликвидирован", — говорится в сообщении ГСЧС.

По словам местных жителей, причиной пожара стало перенапряжение в электросети из-за заведения быстрой еды.

"В результате перегрузки сети электроприборами, которые используют для приготовления шаурмы в этом заведении, уже горела электропроводка и щитовая в доме. Из-за их работы — постоянный шум на втором этаже дома, неприятные запахи почти круглосуточно от приготовления их блюд и всевозможные неприятности", — подчеркнула в комментарии Новини.LIVE жительница дома Елена.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Полные обстоятельства и последствия возгорания устанавливаются.

Напомним, вчера в Малиновском районе Одессы произошел пожар. Из огня удалось спасти троих детей. В квартире, где произошло возгорание, погибли два человека, граждане 30 и 33 лет не смогли выбраться из дома.

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