У центрі Одеси спалахнуло кафе

Наслідки пожежі у кафе. Фото: ДСНС

У центрі Одеси, на вулиці Буніна, спалахнув заклад швидкого харчування. Полум'я вдалося швидко загасити.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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За інформацією надзвичайників, вогонь охопив кафе на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

"Оперативними діями вогнеборці не дали поширитись вогню по будівлі, мінімізувавши наслідки пожежі, яка в найкоротший термін була ліквідована", — йдеться в повідомленні ДСНС.

За словами місцевих жителів, причиною пожежі стала перенапруга в електромережі через заклад швидкої їжі.

"Унаслідок перевантаження мережі електроприладами, які використовують для приготування шаурми в цьому закладі, вже горіла електропроводка та щитова в будинку. Через їх роботу — постійний шум на другому поверсі будинку, неприємні запахи майже цілодобово від приготування їхніх страв та взагалі всілякі неприємності", — наголосила у коментарі Новини.LIVE жителька будинку Олена.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Повні обставини та наслідки займання наразі встановлюються.

Нагадаємо, вчора у Малиновському районі Одеси сталася пожежа. З вогню вдалося врятувати трьох дітей. У квартирі, де сталося займання, загинуло двоє людей, громадяни 30 та 33 років не змогли вибратися з оселі.