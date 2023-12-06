Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В центре Одессы появился новый нахалстрой arrow

В центре Одессы появился новый нахалстрой

6 декабря 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В центре Одессы появился новый нахалстрой
Незаконное строительство на Ольгиевской. Фото: ГАСК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе появилось очередное незаконное строительство в самом центре. Речь идет о наглеце во дворе многоэтажки на улице Ольгиевской, 21.

Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

Читайте также:

Подробности незаконного строительства

Пока известно, что владельцы помещений решили достроить этаж без каких-либо разрешительных документов.

Отметим, что застройщики еще в 2018 году приступили к работам, однако они были остановлены решением ГАСК. Уже во время войны владельцы помещений решили возобновить работы, не имея на это разрешений.

Какая сейчас ситуация со строительством

В ГАСК отмечают, что после проверки, которая прошла 1 декабря, все строительные работы были прекращены. Однако местные жители делятся свежими кадрами, на которых на сегодняшний день продолжается устройство 3-го этажа незаконной конструкции.

Кроме того, на видео зафиксировано, как строители срезали часть соседской крыши для размещения опорных конструкций.

Напомним, инспекторы ГАСК в Одессе провели проверки в Хаджибейском районе города. Уже "убрали" малоквартирный дом на улице Магистральной, который был построен без соответствующих разрешений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме