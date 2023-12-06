В центре Одессы появился новый нахалстрой
В Одессе появилось очередное незаконное строительство в самом центре. Речь идет о наглеце во дворе многоэтажки на улице Ольгиевской, 21.
Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.
Подробности незаконного строительства
Пока известно, что владельцы помещений решили достроить этаж без каких-либо разрешительных документов.
Отметим, что застройщики еще в 2018 году приступили к работам, однако они были остановлены решением ГАСК. Уже во время войны владельцы помещений решили возобновить работы, не имея на это разрешений.
Какая сейчас ситуация со строительством
В ГАСК отмечают, что после проверки, которая прошла 1 декабря, все строительные работы были прекращены. Однако местные жители делятся свежими кадрами, на которых на сегодняшний день продолжается устройство 3-го этажа незаконной конструкции.
Кроме того, на видео зафиксировано, как строители срезали часть соседской крыши для размещения опорных конструкций.
Напомним, инспекторы ГАСК в Одессе провели проверки в Хаджибейском районе города. Уже "убрали" малоквартирный дом на улице Магистральной, который был построен без соответствующих разрешений.
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