У центрі Одеси зʼявився новий нахаббуд

Незаконне будівництво на Ольгіївській. Фото: ДАБК

В Одесі зʼявилося чергове незаконне будівництво у самому центрі. Йдеться про нахаббуд у дворі багатоповерхівки на вулиці Ольгіївській, 21.

Про це повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

Читайте також:

Подробиці незаконного будівництва

Наразі відомо, що власники приміщень вирішили добудувати поверх без жодних дозвольних документів.

Зазначимо, що забудовники ще у 2018 році розпочали роботи, проте вони були зупинені рішенням ДАБК. Вже під час війни власники приміщень вирішили відновити роботи, не маючи на це дозволів.

Яка зараз ситуація з будівництвом

У ДАБК зазначають, що після перевірки, яка відбулася 1 грудня, усі будівельні роботи були припинені. Однак місцеві мешканці діляться свіжими кадрами, на яких станом на сьогодні триває улаштування 3-го поверху незаконної конструкції.

Крім того, на відео зафіксовано, як будівельники зрізали частину сусідського даху для розміщення опорних конструкцій.

Нагадаємо, інспектори ДАБК в Одесі провели перевірки у Хаджибейському районі міста. Наразі "прибрали" малоквартирний будинок на вулиці Магістральній, який був зведений без відповідних дозволів.