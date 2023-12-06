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У центрі Одеси зʼявився новий нахаббуд

6 грудня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У центрі Одеси зʼявився новий нахаббуд
Незаконне будівництво на Ольгіївській. Фото: ДАБК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі зʼявилося чергове незаконне будівництво у самому центрі. Йдеться про нахаббуд у дворі багатоповерхівки на вулиці Ольгіївській, 21.

Про це повідомив начальник управління  Державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

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Подробиці незаконного будівництва

Наразі відомо, що власники приміщень вирішили добудувати поверх без жодних дозвольних документів.

Зазначимо, що забудовники ще у 2018 році розпочали роботи, проте вони були зупинені рішенням ДАБК. Вже під час війни власники приміщень вирішили відновити роботи, не маючи на це дозволів. 

Яка зараз ситуація з будівництвом

У ДАБК зазначають, що після перевірки, яка відбулася 1 грудня, усі будівельні роботи були припинені. Однак місцеві мешканці діляться свіжими кадрами, на яких станом на сьогодні триває улаштування 3-го поверху незаконної конструкції.

Крім того, на відео зафіксовано, як будівельники зрізали частину сусідського даху для розміщення опорних конструкцій. 

Нагадаємо, інспектори ДАБК в Одесі провели перевірки у Хаджибейському районі міста. Наразі "прибрали" малоквартирний будинок на вулиці Магістральній, який був зведений без відповідних дозволів. 

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