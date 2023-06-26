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У военнослужащего из Одесчины похитили собаку и требовали выкуп

26 июня 2023 20:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
У военнослужащего из Одесщины похитили собаку и требовали выкуп
Молодая собачка. Фото:pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Белгород-Днестровском знакомые одного военнослужащего не захотели возвращать ему собаку, которую он оставил у них на период службы. В разрешение конфликта пришлось вмешаться Муниципальной охране.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.

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Находящийся на фронте военнослужащий позвонил в Муниципальную охрану с крайне нестандартной просьбой — вернуть ему собаку, которую он оставил у знакомых для присмотра на период военной службы. Пса похитили и потребовали средства за его возвращение. У парня в городе проживает мать, у которой были на руках все документы, подтверждающие, что собака принадлежит их семье.

"Мы понимали насколько это важный вопрос для человека, который защищает нашу страну и, в то же время, не может вернуть себе собаку, которая является полноценным членом их семьи. Дальше смотрите сами… Эта встреча домашнего любимца с семьей еще надолго останется в памяти у каждого из нас", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области двое щенков упали в водопроводный колодец. Спасатели достали четвероногих и передали хозяину.

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