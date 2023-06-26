У військовослужбовця з Одещини викрали пса та вимагали викуп

Молодий песик. Фото:pixabay

У Білгород-Дністровському знайомі одного військовослужбовця не захотіли повертати йому собаку, яку він залишив у них на період служби. У вирішення конфлікту довелося втрутитися Муніципальній варті.

Про це повідомляє Білгород-Дністровська міська рада

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Військовослужбовець, що зараз знаходиться на фронті зателефонував до Муніципальної варти з вкрай нестандартним проханням — повернути йому собаку, яку він залишив у знайомих для нагляду на період військової служби. Пса викрали та почали вимагати кошти за його повернення. У хлопця в місті проживає мати, яка мала на руках всі документи, які підтверджують, що собака належить їх родині.

"Ми розуміли наскільки це важливе питання для людини, яка боронить нашу країну та водночас не може повернути собі собаку, яка є повноцінним членом їх родини. Далі дивіться самі… Ця зустріч домашнього улюбленця з родиною, ще надовго залишиться в памʼяті у кожного з нас", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області двоє цуценят впали до водопровідного колодязя. Рятувальники дістали чотирилапих та передали господарю.