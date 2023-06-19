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Одеські рятувальники дістали цуценят із колодязя

19 червня 2023 15:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеські рятувальники дістали цуценят з колодязя
Врятовані цуценята. Фото: ДСНС в Одеській області
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Беженар Тетяна
журналіст

В Одеській області сьогодні двоє цуценят впали до водопровідного колодязя. Рятувальники дістали чотирилапих та передали господарю.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Сьогодні до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Балта, по вулиці Железняка, потрібна допомога двом цуценятам, які впали до водопровідного колодязя.

За лічені хвилини рятувальники прибули на місце виклику та за допомогою драбини-палиці дістали малечу на поверхню та передали вдячному господарю.

Порятунок чотирилапих

Зазначимо, після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, під водою опинилися 32 населені пункти Херсонщини. Від затоплень страждають не лише люди, а й тварини, яких відносить течією навіть в інші міста. У мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсона принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдужі врятували тварину. 

Нагадаємо, під канонаду ворожих вибухів та стрімкий ріст рівня води зооволонтери евакуювали із підтопленого Херсона до Одеси понад 175 тварин. Серед них як кішки, так і собаки. Їх знімали із дахів, діставали із затоплених будинків, рятували з уламків дерев, де вони з останніх сил трималися за життя. Як тільки тварини опинялися на суші, їх одразу вивозили із Херсона у безпечне місце. Одним із таких притулків став одеський центр адопції. Тут врятованим не лише допомогли адаптуватися після пережитого стресу, але й знайти нові родини. Як живеться херсонським тваринам в Одесі, читайте у нашому матеріалі.

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