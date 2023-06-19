Одесские спасатели достали щенков из колодца

Спасенные щенки. Фото: ГСЧС в Одесской области

В Одесской области сегодня двое щенков упали в водопроводный колодец. Спасатели достали животных и передали хозяину.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Сегодня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Балта, по улице Железняка, нужна помощь двум щенкам, которые упали в водопроводный колодец.

За считанные минуты спасатели прибыли на место вызова и с помощью стремянки достали малышей на поверхность и передали благодарному хозяину.

Спасение животных

Отметим, после того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под водой оказались 32 населенных пункта Херсонской области. От затоплений страдают не только люди, но и животные, которых относит течением даже в другие города. В сети появилось видео, где пес проплыл на доске более 100 км. Течением его из Херсона принесло в Одессу. Он едва выжил, однако неравнодушные спасли животное.

Напомним, под канонаду вражеских взрывов и стремительный рост уровня воды зооволонтеры эвакуировали из подтопленного Херсона в Одессу более 175 животных. Среди них как кошки, так собаки. Их снимали с крыш, доставали из затопленных домов, спасали из обломков деревьев, где они из последних сил держались за жизнь. Как только животные оказывались на суше, их сразу вывозили из Херсона в безопасное место. Одним из таких приютов стал одесский центр адопции. Здесь спасенным не только помогли адаптироваться после пережитого стресса, но и найти новые семьи. Как живется херсонским животным в Одессе, читайте в нашем материале.