Корабли с "Калибрами" в Черном море

Ракетоносители РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия продолжает угрожать безопасности в регионе, размещая носители крылатых ракет в Черном море. По состоянию на утро, 9 февраля, в акватории на дежурстве зафиксирован ракетоноситель, который способен нанести одновременно до четырех ударов по Украине.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в морях

В Черном море находится один вражеский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находятся шесть российских кораблей, два из которых являются носителями "Калибров", с возможностью залпа до 22 ракет.

Движение по морю не остановилось

За последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ прошло несколько судов. Одно судно вошло в Черное море, но не продолжило движение в сторону Босфора, а три судна отправились в Азовское море, одно из которых прибыло из пролива Босфор.

Стоит отметить, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на своих кораблях. Такие действия создают дополнительные риски для гражданского судоходства и повышают напряженность в регионе.

Напомним, Великобритания присоединилась к разработке двух видов передовых морских дронов, которые могут существенно изменить ход войны на море. Также мы писали, что воины одесской бригады сбили вражеский штурмовик и повредили вертолет.