Кораблі з "Калібрами" в Чорному морі

Ракетоносії РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує загрожувати безпеці в регіоні, розміщуючи носії крилатих ракет у Чорному морі. Станом на ранок, 9 лютого, в акваторії на чергуванні зафіксований ракетоносій, який здатен завдати одночасно до чотирьох ударів по Україні.

Про це у неділю, 9 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

У Чорному морі знаходиться один ворожий корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають шість російських кораблів, два з яких є носіями "Калібрів", з можливістю залпу до 22 ракет.

Рух морем не зупинився

Протягом останньої доби через Керченську протоку в інтересах РФ пройшло кілька суден. Одне судно увійшло до Чорного моря, але не продовжило рух у бік Босфору, а три судна вирушили до Азовського моря, одне з яких прибуло з протоки Босфор.

Варто зазначити, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Такі дії створюють додаткові ризики для цивільного судноплавства та підвищують напруженість у регіоні.

Нагадаємо, Велика Британія долучилася до розробки двох видів передових морських дронів, які можуть суттєво змінити хід війни на морі. Також ми писали, що воїни одеської бригади збили ворожий штурмовик та пошкодили гелікоптер.