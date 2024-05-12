Россия приостановила судоходство через Керченский пролив, — ВМС

Российские корабли на рейде. Фото: росСМИ

По состоянию на утро сегодня, 12 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение по морю остановилось

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря не прошло ни одного судна. Также ситуация наблюдалась и в Черном море в направлении пролива Босфор.

Число кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

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Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что россияне не выводят ракетоносители в Черное море, ведь боятся ударов со стороны Украины, поэтому в акватории ситуация не изменилась после последней атаки РФ с использованием "Калибров", когда было совершено восемь пусков. В настоящее время оккупанты держат ракетоносители в пунктах базирования Черного моря, к примеру — порт Новороссийск. Один из вражеских кораблей вообще не прошел тестирование и ракеты с него не были запущены ни разу.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.