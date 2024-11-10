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В ВМС рассказали об особенностях корвета "Иван Мазепа"

10 ноября 2024 14:53
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На защите Черного моря новый корвет "Иван Мазепа" модернизированный
Корвет "Иван Мазепа". Фото: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Новый украинский корвет "Иван Мазепа" создан с учетом новых реалий войны на море. Модернизированные системы вооружения позволяют ему эффективно противодействовать как надводным, так и воздушным угрозам.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Корвет "Иван Мазепа"

По его словам, корвет, оснащенный современными системами вооружения, готов к вызовам, возникшим в современных условиях морской войны. Благодаря летной палубе он может размещать вертолет для выполнения различных боевых задач. Но самое важное, говорит Плетенчук, что корвет доработали, чтобы он отвечал новым вызовам, в частности угрозам дронов.

"Проект корвета был доработан с учетом сегодняшних реалий в морской войне, — объясняет представитель военно-морских сил Украины. — Количество вооружения увеличено на 50%, что обеспечивает защиту как от надводных, так и от воздушных дронов" — рассказал военный.

Корабль современности

Спикер ВМС ВСУ также отметил, что корвет строили с учетом вызовов современной войны. Это особенно важно, учитывая, что российские корабли, построенные еще в советское время, не приспособлены к новым угрозам.

"Мы строим корабль не для прошлых конфликтов, а для современной войны. Россияне уже столкнулись с этой проблемой в Черном и Азовском морях, особенно на больших десантных кораблях, которые не готовы противостоять дронам, и за это они поплатились", — добавляет Дмитрий Плетенчук.

Напомним, бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил ВСУ провели успешное испытание корвета "Иван Мазепа", который вскоре станет флагманом. Также недавно стало известно, что правительство Австралии передаст Украине 14 высокоманевренных катеров RHIB.

Одесса Одесская ОГА корвет Иван Мазепа Одесская область Черное море Новости Одессы

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