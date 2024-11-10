На защите Черного моря новый корвет "Иван Мазепа" модернизированный

Корвет "Иван Мазепа". Фото: УНИАН

Новый украинский корвет "Иван Мазепа" создан с учетом новых реалий войны на море. Модернизированные системы вооружения позволяют ему эффективно противодействовать как надводным, так и воздушным угрозам.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Корвет "Иван Мазепа"

По его словам, корвет, оснащенный современными системами вооружения, готов к вызовам, возникшим в современных условиях морской войны. Благодаря летной палубе он может размещать вертолет для выполнения различных боевых задач. Но самое важное, говорит Плетенчук, что корвет доработали, чтобы он отвечал новым вызовам, в частности угрозам дронов.

"Проект корвета был доработан с учетом сегодняшних реалий в морской войне, — объясняет представитель военно-морских сил Украины. — Количество вооружения увеличено на 50%, что обеспечивает защиту как от надводных, так и от воздушных дронов" — рассказал военный.

Корабль современности

Спикер ВМС ВСУ также отметил, что корвет строили с учетом вызовов современной войны. Это особенно важно, учитывая, что российские корабли, построенные еще в советское время, не приспособлены к новым угрозам.

"Мы строим корабль не для прошлых конфликтов, а для современной войны. Россияне уже столкнулись с этой проблемой в Черном и Азовском морях, особенно на больших десантных кораблях, которые не готовы противостоять дронам, и за это они поплатились", — добавляет Дмитрий Плетенчук.

Напомним, бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил ВСУ провели успешное испытание корвета "Иван Мазепа", который вскоре станет флагманом. Также недавно стало известно, что правительство Австралии передаст Украине 14 высокоманевренных катеров RHIB.