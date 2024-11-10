На захисті Чорного моря новий корвет "Іван Мазепа" модернізований

Корвет «Іван Мазепа». Фото: УНІАН

Новий український корвет "Іван Мазепа" створений з урахуванням нових реалій війни на морі. Модернізовані системи озброєння дозволяють йому ефективно протидіяти як надводним, так і повітряним загрозам.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Корвет "Іван Мазепа"

За його словами, корвет, оснащений сучасними системами озброєння, готовий до викликів, які постали у сучасних умовах морської війни. Завдяки льотній палубі він може розміщувати гелікоптер для виконання різноманітних бойових завдань. Але найважливіше, каже Плетенчук, що корвет доопрацювали, щоб він відповідав новим викликам, зокрема загрозам дронів.

"Проєкт корвета був доопрацьований з урахуванням реалій сьогодення у морській війні, — пояснює представник військово-морських сил України. — Кількість озброєння збільшено на 50%, що забезпечує захист як від надводних, так і від повітряних дронів" — розповів військовий.

Корабель сучасності

Речник ВМС ЗСУ також зазначив, що корвет будували з урахуванням викликів сучасної війни. Це особливо важливо, враховуючи, що російські кораблі, побудовані ще за радянських часів, не пристосовані до нових загроз.

"Ми будуємо корабель не для минулих конфліктів, а для сучасної війни. Росіяни вже зіштовхнулися з цією проблемою в Чорному та Азовському морях, особливо на великих десантних кораблях, які не готові протистояти дронам, і за це вони поплатилися", — додає Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, бійці Військово-морських сил Збройних сил ЗСУ провели успішне випробовування корвета "Іван Мазепа", який незабаром стане флагманом. Також нещодавно стало відомо, що уряд Австралії передасть Україні 14 високоманеврених катерів RHIB.