ВМС Украины нанесли удары по 50 объектам противника, в частности в Крыму

Удар по судну в Керченском проливе. Фото иллюстративное: kerch.fm.

Военно-морские силы Украины осуществили десятки успешных ударов по стратегическим объектам противника. Вследствие этого были уничтожены склады боеприпасов, аэродромы и объекты ПВО.

Об этом во время подведения итогов деятельности за 2024 год рассказал командующий ВМС Алексей Неижпапа.

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Удары по Крыму: что известно

Алексей Неижпапа сообщил об ударах по более 50 объектам противника, в частности в оккупированном Крыму. Среди уничтоженных объектов — склады боеприпасов, аэродромы, объекты противовоздушной обороны и места производства дронов, что существенно осложнило работу Черноморского флота РФ.

Действия ВМС значительно усложнили использование Россией ее главной военно-морской базы во временно оккупированном Крыму — Севастополь. Черноморский флот РФ вынужден был отвести большинство своих боевых кораблей", — написал.

По его словам, эти удары заставили врага вывести свои корабли из Севастополя в Новороссийск, что привело к значительному ослаблению военных позиций России на Черном море.

Напомним, оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель. Также мы сообщали, что в 2024 году успешно осуществило проход 9061 гражданское судно через морской коридор.