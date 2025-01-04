ВМС України завдали ударів по 50 об'єктах противника, зокрема в Криму

У ВМС розповіли, скільки ударів завдали по окупантах в Криму
Військово-морські сили України здійснили десятки успішних ударів по стратегічних об'єктах противника. Унаслідок цього було знищено склади боєприпасів, аеродроми і об'єкти ППО.
Про це під час підбивання підсумків діяльності за 2024 рік розповів командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
Удари по Криму: що відомо
Олексій Неїжпапа повідомив про удари по понад 50 об'єктах противника, зокрема в окупованому Криму. Серед знищених об'єктів — склади боєприпасів, аеродроми, об'єкти протиповітряної оборони та місця виробництва дронів, що суттєво ускладнило роботу Чорноморського флоту РФ.
"Дії ВМС значно ускладнили використання Росією її головної військово-морської бази в тимчасово окупованому Криму — Севастополь. Чорноморський флот РФ змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів", — написав командувач.
За його словами, ці удари змусили ворога вивести свої кораблі із Севастополя до Новоросійська, що призвело до значного ослаблення військових позицій Росії на Чорному морі.
Нагадаємо, окупанти вивели у Чорне море ракетоносій. Також ми повідомляли, що у 2024 році успішно здійснило прохід 9061 цивільне судно через морський коридор.
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