Убийство на границе Одесской области в феврале 2022 года: приговор суда

Валерий Пронько во время суда. Фото: Думская

В Одесской области суд поставил точку в резонансном деле первых дней полномасштабной войны. Речь идет о гибели четырех граждан Азербайджана на пункте пропуска "Кучурган". Фигурантом стал боец территориальной обороны. Его признали виновным и назначили реальный срок заключения.

Об этом сообщает Думская.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Трагедия произошла в начале полномасштабной войны. Тогда пятеро граждан Азербайджана, проживавших в Украине, пытались на автомобиле выехать в Молдову. Около 23:10 они прибыли на пункт пропуска "Кучурган". В то время на объекте находились пограничники, а также прибыло подкрепление из числа бойцов ТРО и полицейских. Это было связано с многочисленными сообщениями о возможном присутствии вражеских диверсионных групп на границе.

Когда гражданских попросили предъявить документы, они внезапно начали убегать в сторону молдавской границы. Боец территориальной обороны Валерий Пронько воспринял бегство как признак диверсантов. Автомат он получил лишь за несколько часов до этого и не имел боевого опыта. Военный открыл огонь, утверждая, что целился под ноги, чтобы остановить людей. В результате стрельбы четыре человека погибли на месте. Еще один человек выжил, получив ранение бедра с переломом кости.

Как наказали

Суд переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на убийство по неосторожности. Среди смягчающих обстоятельств назвали отсутствие военной подготовки, инструктажа, темноту и хаос первых дней полномасштабной войны. В итоге Валерия Пронько приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области юноша случайно убил собственную мать. Также мы писали, что в Одесской области брат убил брата под застолье.