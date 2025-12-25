Відео
Вбивство п'ятьох іноземців на Одещині — рішення суду

Вбивство п'ятьох іноземців на Одещині — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 11:43
Вбивство на кордоні Одещини у лютому 2022: вирок суду
Валерій пронько під час суду. Фото: Думська

В Одеській області суд поставив крапку в резонансній справі перших днів повномасштабної війни. Йдеться про загибель чотирьох громадян Азербайджану на пункті пропуску "Кучурган". Фігурантом став боєць територіальної оборони. Його визнали винним і призначили реальний строк ув’язнення.

Про це повідомляє Думська.

Читайте також:

Деталі справи

Трагедія сталася на початку повномасштабної війни. Тоді п’ятеро громадян Азербайджану, які проживали в Україні, намагалися автомобілем виїхати до Молдови. Близько 23:10 вони прибули на пункт пропуску "Кучурган". У той час на об’єкті перебували прикордонники, а також прибуло підкріплення з числа бійців ТРО та поліцейських. Це було пов’язано з численними повідомленнями про можливу присутність ворожих диверсійних груп на кордоні.

Коли цивільних попросили пред’явити документи, вони раптово почали тікати в бік молдавського кордону. Боєць територіальної оборони Валерій Пронько сприйняв втечу як ознаку диверсантів. Автомат він отримав лише за кілька годин до цього і не мав бойового досвіду. Військовий відкрив вогонь, стверджуючи, що цілився під ноги, аби зупинити людей. Унаслідок стрілянини четверо осіб загинули на місці. Ще один чоловік вижив, отримавши поранення стегна з переломом кістки.

Як покарали

Суд перекваліфікував обвинувачення з умисного вбивства на вбивство з необережності. Серед пом’якшувальних обставин назвали відсутність військової підготовки, інструктажу, темряву та хаос перших днів повномасштабної війни. У підсумку Валерія Пронька засудили до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині юнак випадково вбив власну матір. Також ми писали, що на Одещині брат вбив брата під застілля.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
