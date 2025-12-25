Вбивство на кордоні Одещини у лютому 2022: вирок суду

Валерій пронько під час суду. Фото: Думська

В Одеській області суд поставив крапку в резонансній справі перших днів повномасштабної війни. Йдеться про загибель чотирьох громадян Азербайджану на пункті пропуску "Кучурган". Фігурантом став боєць територіальної оборони. Його визнали винним і призначили реальний строк ув’язнення.

Деталі справи

Трагедія сталася на початку повномасштабної війни. Тоді п’ятеро громадян Азербайджану, які проживали в Україні, намагалися автомобілем виїхати до Молдови. Близько 23:10 вони прибули на пункт пропуску "Кучурган". У той час на об’єкті перебували прикордонники, а також прибуло підкріплення з числа бійців ТРО та поліцейських. Це було пов’язано з численними повідомленнями про можливу присутність ворожих диверсійних груп на кордоні.

Коли цивільних попросили пред’явити документи, вони раптово почали тікати в бік молдавського кордону. Боєць територіальної оборони Валерій Пронько сприйняв втечу як ознаку диверсантів. Автомат він отримав лише за кілька годин до цього і не мав бойового досвіду. Військовий відкрив вогонь, стверджуючи, що цілився під ноги, аби зупинити людей. Унаслідок стрілянини четверо осіб загинули на місці. Ще один чоловік вижив, отримавши поранення стегна з переломом кістки.

Як покарали

Суд перекваліфікував обвинувачення з умисного вбивства на вбивство з необережності. Серед пом’якшувальних обставин назвали відсутність військової підготовки, інструктажу, темряву та хаос перших днів повномасштабної війни. У підсумку Валерія Пронька засудили до п’яти років позбавлення волі.

