Убийство на Люстдорфской дороге в Одессе 30 сентября

Полицейский на месте убийства. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе утром 30 сентября произошло убийство мужчины. Тело с огнестрельными ранениями обнаружили на Люстдорфской дороге рядом с автомобилем Chevrolet. Патрульные также задержали водителя другого автомобиля, который пытался скрыться. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Убийство в Одессе

Инцидент произошел утром 30 сентября на Люстдорфской дороге. Во время патрулирования района полицейские Управления патрульной полиции обнаружили на проезжей части тело мужчины с огнестрельными ранениями. Погибший находился рядом с автомобилем Chevrolet. Предположительно, он мог быть водителем этой машины.

Задержание водителя

На месте патрульные задержали водителя автомобиля ЗАЗ "Таврия", который пытался скрыться. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия. На месте преступления работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалистическая лаборатория следственного управления областной полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства убийства. Также решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

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Другие убийства в Одессе

Еще один резонансный случай убийства в Одессе произошел в конце сентября. 43-летняя женщина пропала по дороге на работу, после чего ее муж обратился в полицию. Правоохранители начали проверять дом, где проживала супружеская пара, и опрашивать соседей.

В ходе поисков полицейские обратили внимание на квартиру 38-летнего мужчины, который не открывал дверь. Вскоре внутри раздался взрыв и вспыхнул пожар. После его тушения хозяина нашли мертвым, а в соседнем помещении, которое также принадлежало ему, правоохранители обнаружили тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти. По данным взрывотехников, взрыв, по предварительным данным, вызвала граната.

Как сообщали Новини.LIVE, в одном из частных домов Пересыпского района Одессы нашли тело 16-летнего юноши. В ходе расследования полицейские установили, что накануне парень познакомился через мессенджер с 19-летним студентом и пригласил его к себе домой. По версии следствия, во время встречи молодой человек нанес подростку многочисленные удары ножом в шею, после чего забрал его телефон и ноутбук.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе 64-летний житель Пересыпского района убил собственного сына. Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов города. После конфликта мужчина нанес смертельное ножевое ранение. Обвинительный акт уже передан в суд.