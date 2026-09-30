Вбивство на Люстдорфській дорозі в Одесі 30 вересня

Поліцейський на місці вбивства. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі вранці 30 вересня сталося вбивство чоловіка. Тіло з вогнепальними пораненнями виявили на Люстдорфській дорозі поруч із автомобілем Chevrolet. Патрульні також затримали водія іншої автівки, який намагався втекти. Наразі на місці працюють слідчі та криміналісти, які встановлюють усі обставини події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Вбивство в Одесі

Подія сталася вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі. Під час патрулювання району поліцейські Управління патрульної поліції виявили на проїжджій частині тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Загиблий перебував поруч із автомобілем Chevrolet. Попередньо, він міг бути водієм цієї автівки.

Затримання водія

На місці патрульні затримали водія автомобіля ЗАЗ "Таврія", який намагався втекти. Наразі з ним проводять невідкладні слідчі дії. На місці злочину працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналістична лабораторія слідчого управління обласної поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини вбивства. Також вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Інші вбивства в Одесі

Ще один резонансний випадок убивства в Одесі стався наприкінці вересня. 43-річна жінка зникла дорогою на роботу, після чого її чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці почали перевіряти будинок, де проживало подружжя, та опитувати сусідів.

Під час пошуків поліцейські звернули увагу на квартиру 38-річного чоловіка, який не відчиняв двері. Згодом усередині пролунав вибух і спалахнула пожежа. Після її ліквідації господаря знайшли мертвим, а в сусідньому приміщенні, яке також йому належало, правоохоронці виявили тіло зниклої жінки з ознаками насильницької смерті. За даними вибухотехніків, вибух попередньо спричинила граната.

Як повідомляли Новини.LIVE, в одному з приватних будинків Пересипського району Одеси знайшли тіло 16-річного хлопця. Під час розслідування поліцейські встановили, що напередодні хлопець познайомився через месенджер із 19-річним студентом та запросив його до себе додому. За версією слідства, під час зустрічі молодик завдав підлітку численних ударів ножем у шию, після чого забрав його телефон і ноутбук.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі 64-річний житель Пересипського району вбив власного сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Після конфлікту чоловік завдав смертельного ножового поранення. Обвинувальний акт уже передали до суду.