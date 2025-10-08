Видео
Главная Одесса Ученики в Одессе возвращаются за парты с завтрашнего дня

Ученики в Одессе возвращаются за парты с завтрашнего дня

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 18:07
Очное обучение возобновили в Одессе после непогоды
Ученики в школе. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе после временных ограничений школы и детсады возобновляют очное обучение. Решение приняли во время городской Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила директор образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Читайте также:

Очное обучение

Завтра одесские школьники и воспитанники детсадов возвращаются к очному обучению. Такое решение приняла городская Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В городе улучшаются погодные условия, поэтому учебный процесс восстанавливают в обычном формате. Как сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, школы, детские сады и внешкольные учреждения будут работать очно уже с завтрашнего дня.

Решение о переводе детей на дистанционное обучение приняли вчера. Синоптики прогнозировали сильные дожди и порывы ветра. Это могло угрожать жизни и здоровью детей. Сейчас специалисты говорят, что непогода, из-за которой обучение временно перевели онлайн, отступает. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется, и учебный процесс во всех коммунальных учебных заведениях города будет происходить без ограничений.

Напомним, мы сообщали, что жителям Одессы выплатят компенсацию после непогоды. Также мы писали о том, сколько детей учатся за границей.

Одесса школы дети учеба Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
