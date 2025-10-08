Очне навчання відновили в Одесі після негоди

Учні в школі. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі після тимчасових обмежень школи та дитсадки відновлюють очне навчання. Рішення ухвалили під час міської Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила директорка освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Завтра одеські школярі та вихованці дитсадків повертаються до очного навчання. Таке рішення ухвалила міська Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У місті покращуються погодні умови, тому навчальний процес відновлюють у звичному форматі. Як повідомила директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич, школи, дитячі садки та позашкільні заклади працюватимуть очно вже з завтра.

Рішення про переведення дітей на дистанційне навчання прийняли вчора. Синоптики прогнозували сильні дощі та пориви вітру. Це могло загрожувати життю та здоров'ю дітей. Нині, фахівці говорять, щл негода, через яку навчання тимчасово перевели онлайн, відступає. Очікується, що найближчими днями ситуація стабілізується, і навчальний процес у всіх комунальних закладах освіти міста відбуватиметься без обмежень.

