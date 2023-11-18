Удар РФ по Одесской области не повлияет на работу украинской энергосистемы, — Укрэнерго

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Экономическая правда

Ночью 18 ноября российские террористы ударили по сети Одесской области. Однако это никак не отразилось на стабильности работы энергосистемы Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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"На стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака врага и нанесенные ею повреждения энергообъекта региональных электросетей в Одесской области не повлияет", — сказал Владимир Кудрицкий.

Он также отметил, что оккупанты пытаются атаковать энергообъекты преимущественно возле крупных городов, на что указывает, в том числе и опыт прошлого года. Как следствие, энергетики уделяют особое внимание инфраструктуре, расположенной именно в таких регионах.

"Мы научились очень быстро чинить объекты, пострадавшие от атак, и сможем делать это еще быстрее. Более того, в этом году мы вместе с руководителями областных военных администраций, и с облэнерго, с операторами других видов критической инфраструктуры отработали и обновили протоколы реагирование на любые события, которые могут произойти в результате этих обстрелов. У всех есть четкое понимание, как реагировать", — сказал глава НЭК "Укрэнерго".

Напомним, Россия атаковала южные области Украины беспилотниками ночью. В результате было попадание в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Известно, что силам ПВО удалось уничтожить восемь вражеских целей — шесть в Николаевской области, одна в Херсонской и одна в Одесской области. Эта масштабная ночная атака свидетельствует о том, что Россия вновь выбрала стратегию ударов по объектам энергетической инфраструктуры как приоритетную.