Удар РФ по Одещині не вплине на роботу української енергосистеми, — Укренерго

Глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Економічна правда

Вночі 18 листопада російські терористи вдарили по електромережі Одещини. Однак це ніяк не вплинуло на стабільність роботи енергосистеми України.

Про це в етері національного телемарафону заявив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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"На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака ворога і спричинені нею пошкодження енергооб’єкта регіональних електромереж в Одеській області не вплине", — сказав Володимир Кудрицький.

Він також зазначив, що окупанти намагаються атакувати енергооб'єкти переважно біля великих міст, на що вказує зокрема й досвід минулого року. Як наслідок, енергетики приділяють особливу увагу інфраструктурі, розміщеній саме в таких регіонах.

"Ми навчились дуже швидко лагодити об’єкти, які постраждали від атак, і зможемо робити це ще швидше. Мало того, в цьому році ми разом з керівниками обласних військових адміністрацій, і з обленерго, з операторами інших видів критичної інфраструктури відпрацювали й оновили протоколи реагування на будь-які події, які можуть статися внаслідок цих обстрілів. У всіх є чітке розуміння, як реагувати", — сказав глава НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, Росія атакувала південні області України безпілотниками вночі. Внаслідок цього було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Відомо, що силам ППО вдалося знищити вісім ворожих цілей — шість у Миколаївській області, одну на Херсонщині та одну на Одещині. Ця масштабна нічна атака свідчить про те, що Росія знову обрала стратегію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури як пріоритетну.