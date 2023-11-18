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Подальші атаки РФ, цілком імовірно, будуть націлені на енергетику, — Гуменюк

18 листопада 2023 13:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Подальші атаки РФ, цілком імовірно, будуть націлені на енергетику, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 18 листопада війська РФ використовували дрони-камікадзе для атаки на Україну, спрямовуючи частину їх на південні регіони. Більшість "шахедів" було успішно знищено силами протиповітряної оборони, але деякі досягли своїх цілей. Ця масштабна нічна атака свідчить про те, що Росія знову обрала стратегію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури як пріоритетну.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Очевидним є, що ворог потроху починає підбиратися до енергетичної інфраструктури. Влучання на Одещині тому підтвердження. Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа, її вдалося локалізувати. Одна цивільна особа отримала поранення, її ушпиталено. Наразі роботу ще рятувальники завершують, але основна робота вже позаду", — зазначила військова. 

Водночас Гуменюк прогнозує, що атаки ворога на українську енергетику лише посилюватимуться.

Нічна атака на Одещину

Наразі відомо, що уночі унаслідок ворожого удару було пошкоджено нафтобазу та електромережі. Без світла залишилися понад 2 000 споживачів. Також пошкоджено адмінбудівлю.

Нагадаємо, Росія атакувала південні області України безпілотниками вночі. Внаслідок цього було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Відомо, що силам ППО вдалося знищити вісім ворожих цілей — шість у Миколаївській області, один на Херсонщині та один на Одещині. 

Також ми писали, що 18 листопада, вибухи гримлять під час повітряної тривоги, яка триває через загрозу ударних БпЛА. За попередньою інформацією, в області працює ППО. Також ППО збивало цілі ворога поблизу Києва. 

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