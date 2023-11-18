Дальнейшие атаки РФ, по всей вероятности, будут нацелены на энергетику, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 18 ноября войска РФ использовали дроны-камикадзе для атаки на Украину, направляя часть их на южные регионы. Большинство "шахедов" были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны, но некоторые достигли своих целей. Эта масштабная ночная атака свидетельствует о том, что Россия снова выбрала стратегию ударов по объектам энергетической инфраструктуры как приоритетную.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Очевидно, что враг понемногу начинает подбираться к энергетической инфраструктуре. Попадание на Одесчине тому подтверждение. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, вспыхнул пожар, его удалось локализовать. Одно гражданское лицо получило ранения, его госпитализировано. Сейчас работы еще спасатели завершают, но основная работа уже позади", — отметила военная.

В то же время Гуменюк прогнозирует, что атаки врага на украинскую энергетику будут только усиливаться.

Ночная атака на Одесчину

Известно, что ночью вследствие вражеского удара была повреждена нефтебаза и электросети. Без света осталось более 2 000 потребителей. Также повреждено админздание.

Напомним, Россия атаковала южные области Украины беспилотниками ночью. В результате было попадание в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Известно, что силам ПВО удалось уничтожить восемь враждебных целей — шесть в Николаевской области, одна в Херсонской и одна в Одесской области.

Также мы писали, что 18 ноября взрывы гремят во время воздушной тревоги, которая продолжается из-за угрозы ударных БпЛА. По предварительной информации, в области работает ПВО. Также ПВО сбивало целые врага вблизи Киева.