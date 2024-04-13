Ударные дроны поразили вражескую технику — в ВМС показали кадры уничтожения

Украинские бойцы попали в склад россиян. Фото: скриншот

Украинские бойцы показали, как проделали ряд точных ударов по составам и технике российской группировки. Защитники били по объектам, которые обеспечивали оккупационные силы на южном направлении.

Видео работы военных опубликовали в пресс-службе Военно-Морских силах ВС Украины.

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Точная работа защитников

На видео продемонстрировали совместную работу подразделения крымского управления СБУ "Бугский Гард" и николаевских морпехов 36 ОБМБ им. Михаила Билинского. Ударными дронами они метко наносили удары по вражеской технике и живой силе.

"Совместная работа подразделения крымского управления СБУ "Бугский Гард" и николаевских морпехов", — говорится в сообщении.

Состояние вражеской армии

Ранее мы писали, что российский вертолет Ка-27 упал недалеко от временно оккупированного Крыма. Однако катастрофа могла произойти не только из-за технических неполадок.

Также мы сообщали о том, что ГУР рассказали, сколько истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У находятся в российских вооруженных силах.

Добавим, что россияне в течение длительного срока не используют ракеты типа "Калибр" при нанесении ударов по территории Украины. Однако есть вероятность, что враг имеет эти ракеты на вооружении, но не может использоваться из-за логистических проблем.