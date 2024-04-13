Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ударные дроны поразили вражескую технику — в ВМС показали кадры уничтожения arrow

Ударные дроны поразили вражескую технику — в ВМС показали кадры уничтожения

13 апреля 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ударные дроны поразили вражескую технику — в ВМС показали кадры уничтожения
Украинские бойцы попали в склад россиян. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские бойцы показали, как проделали ряд точных ударов по составам и технике российской группировки. Защитники били по объектам, которые обеспечивали оккупационные силы на южном направлении.

Видео работы военных опубликовали в пресс-службе Военно-Морских силах ВС Украины.

Читайте также:

Точная работа защитников

На видео продемонстрировали совместную работу подразделения крымского управления СБУ "Бугский Гард" и николаевских морпехов 36 ОБМБ им. Михаила Билинского. Ударными дронами они метко наносили удары по вражеской технике и живой силе.

"Совместная работа подразделения крымского управления СБУ "Бугский Гард" и николаевских морпехов", — говорится в сообщении.

Состояние вражеской армии

Ранее мы писали, что российский вертолет Ка-27 упал недалеко от временно оккупированного Крыма. Однако катастрофа могла произойти не только из-за технических неполадок.

Также мы сообщали о том, что ГУР рассказали, сколько истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У находятся в российских вооруженных силах.

Добавим, что россияне в течение длительного срока не используют ракеты типа "Калибр" при нанесении ударов по территории Украины. Однако есть вероятность, что враг имеет эти ракеты на вооружении, но не может использоваться из-за логистических проблем.

Одесса
российские войска
ВСУ
ВМС
Николаев
Николаевская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый