Ударні дрони вразили ворожу техніку — у ВМС показали кадри знищення

Українські бійці поцілили у склад росіян. Фото: скриншот

Українські бійці показали, як виконали низку точних ударів по складах та техніці російського угруповання. Захисники били по об'єктах, які забезпечували окупаційні сили на південному напрямку.

Відео роботи військових опублікували у пресслужбі Військово-Морських Силах ЗС України.

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Влучна робота захисників

На відео продемонстрована робота спільна робота підрозділу кримського управління СБУ "Бузький Гард" та миколаївських морпіхів 36 ОБМБ ім. Михайла Білинського. Ударними дронами вони влучно наносили удари по ворожій техніці та живій силі.

"Спільна робота підрозділу кримського управління СБУ "Бузький Гард" та миколаївських морпіхів", — зазначено у повідомленні.

Стан ворожої армії

Раніше ми писали, що російський вертоліт Ка-27 впав неподалік тимчасово окупованого Криму. Проте катастрофа могла статися не тільки через технічні неполадки.

Також ми повідомляли про те, що ГУР розповіли, скільки винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У перебувають у російських збройних силах.

Додамо, що росіяни протягом тривалого терміну не використовують ракети типу "Калібр" під час завдання ударів по території України. Проте є ймовірність, що ворог має ці ракети на озброєнні, але не може використовувати через логістичні проблеми.