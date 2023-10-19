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УДП в Одесской области может сэкономить на топливе более 2 миллионов евро

19 октября 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
УДП в Одесской области может сэкономить на топливе более 2 миллионов евро
Порт на Дунае. Фото: УДП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За первое полугодие 2023 года Украинское Дунайское Пароходство (УДП) потратило на топливо на 23% меньше, чем за второе полугодие 2022 года. Таким образом, до конца года предприятие сможет сэкономить более 2 миллионов евро.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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По его словам, это связано с тем, что показатель тонна/километр в этом году значительно вырос. Ведь загруженность стала больше, а расходы на топливо остались неизменными.

"Год назад мы разрушили инфраструктуру, которая использовалась для слияния и вывоза топлива. Начали оборудовать суда системами, которые измеряют расход и в режиме онлайн передают информацию в диспетчерскую. Технически это была очень сложная задача — у нас очень старый флот", — написал Москаленко.

Восстановление устаревшего флота

Пока почти на все суда УДП установлены навигационные датчики и автономная система передачи данных.

"При выходе в рейс служба бункеровки инструментально замеряет остаток топлива, аналогичная процедура при прибытии из рейса. Во время рейса мониторим расходы в режиме онлайн. Инвестиции в создание системы мониторинга уже окупились. И не раз", — добавил гендиректор УДП.

Напомним, сейчас на Среднем Дунае торговые суда движутся с минимальной загрузкой из-за снижения уровня воды. Поэтому навигация этим участком реки временно прекращается. Суда недогружают на треть: тысяча тонн вместо полутора.

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