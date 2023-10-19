УДП на Одещині може заощадити на паливі понад 2 мільйони євро

Порт на Дунаї. Фото: УДП

За перше півріччя 2023 року Українське Дунайське Пароплавство (УДП) витратило на паливо на 23% менше ніж за друге півріччя 2022 року. Таким чином до кінця року підприємство зможе заощадити понад 2 мільйони євро.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

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За його словами, це пов'язано з тим, що показник тонна/кілометр цього року значно зріс. Адже завантаженість стала більшою, а витрати на паливо залишилися незмінними.

"Рік тому ми зруйнували інфраструктуру, яка використовувалася для злиття і вивозу палива. Почали обладнувати судна системами, які вимірюють розхід та в режимі онлайн передають інформацію в диспетчерську. Технічно це була дуже складна задача – у нас дуже старий флот", — написав Москаленко.

Відновлення застарілого флоту

Наразі майже на всі судна УДП встановлені навігаційні датчики та автономна система передачі даних.

"При виході в рейс служба бункерування інструментально замірює залишок палива, аналогічна процедура при прибутті з рейсу. Під час рейсу моніторимо витрати в режимі онлайн. Інвестиції у створення системи моніторингу вже окупились. І не один раз", — додав гендиректор УДП.

Нагадаємо, наразі на Середньому Дунаї торгові судна рухаються з мінімальним завантаженням через зниження рівня води. Через це навігація цією ділянкою річки тимчасово припиняється. Судна недовантажують на третину: тисяча тонн замість півтори.