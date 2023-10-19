Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow УДП на Одещині може заощадити на паливі понад 2 мільйони євро arrow

УДП на Одещині може заощадити на паливі понад 2 мільйони євро

19 жовтня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
УДП на Одещині може заощадити на паливі понад 2 мільйони євро
Порт на Дунаї. Фото: УДП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За перше півріччя 2023 року Українське Дунайське Пароплавство (УДП) витратило на паливо на 23% менше ніж за друге півріччя 2022 року. Таким чином до кінця року підприємство зможе заощадити понад 2 мільйони євро.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко. 

Читайте також:

За його словами, це пов'язано з тим, що показник тонна/кілометр цього року  значно зріс. Адже завантаженість стала більшою, а витрати на паливо залишилися незмінними.

"Рік тому ми зруйнували інфраструктуру, яка використовувалася для злиття і вивозу палива. Почали обладнувати судна системами, які вимірюють розхід та в режимі онлайн передають інформацію в диспетчерську. Технічно це була дуже складна задача – у нас дуже старий флот", — написав Москаленко.

Відновлення застарілого флоту

Наразі майже на всі судна УДП встановлені навігаційні датчики та автономна система передачі даних. 

"При виході в рейс служба бункерування інструментально замірює залишок палива, аналогічна процедура при прибутті з рейсу. Під час рейсу моніторимо витрати в режимі онлайн. Інвестиції у створення системи моніторингу вже окупились. І не один раз", — додав гендиректор УДП. 

Нагадаємо, наразі на Середньому Дунаї торгові судна рухаються з мінімальним завантаженням через зниження рівня води. Через це навігація цією ділянкою річки тимчасово припиняється. Судна недовантажують на третину: тисяча тонн замість півтори.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі