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"Уклонистам" из Николаевской области объявили подозрение

27 марта 2023 16:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
"Уклончанам" из Николаевской области объявили подозрение
Мужчины отказались от призыва на военную службу
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Двум жителям Врадиевщины правоохранители вручили подозрение. Мужчины уклонялись от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщает Первомайская окружная прокуратура Николаевской области.

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По данным следствия, один из военнообязанных мужчин по месту своего проживания в присутствии уполномоченных лиц, действуя умышленно, понимая противоправность своих действий, отказался от получения повестки на отправку в воинскую часть. Другой, будучи должным образом уведомлен о дате и времени отправки в воинскую часть, без уважительных причин не прибыл в военкомат. Таким образом, мужчина пытался уклониться от прохождения военной службы.

"Следователи сообщили о подозрении двум жителям одного из сел Врадиевской территориальной общины по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Согласно санкции статьи, за указанное уголовное правонарушение грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно оперативные сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку через государственную границу мужчины призывного возраста. Как оказалось, "уклонист" использовал закрытые телеграммы-каналы для того, чтобы  легко пересечь границу Украины.

Фото: 24 Канал

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