Ухилянтам з Миколаївщини оголосили підозру
Двом мешканцям Врадіївщини повідомлено про підозру. Чоловіки ухилялися від призову на військову службу під час мобілізації.
Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.
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За даними слідства, один із військовозобов’язаних чоловіків, за місцем свого проживання в присутності уповноважених осіб, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій, відмовився від отримання повістки на відправку до військової частини. Інший, будучи належним чином оповіщеним про дату та час відправки до військової частини, без поважних причин не прибув до військкомату. Таким чином чоловік намагався ухилитися від проходження військової служби.
"Слідчі повідомили про підозру двом мешканцям одного із сіл Врадіївської територіальної громади за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Згідно з санкцією статті, за вказане кримінальне правопорушення загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призовного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.
Фото: 24 Канал