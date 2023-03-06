Арест экскеровщика нафирперерабатывающей компании

Правоохранители изъяли нефтепродукты на 800 млн грн

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляется расследование в уголовном производстве по подозрению исполняющего обязанности первого заместителя председателя правления и главного бухгалтера нефтеперерабатывающей компании. Их подозревают в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога на сумму 605,9 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В ходе санкционированных обысков на территории Одесской и Черкасской областей по месту хранения частными предприятиями нефтепродуктов изъято более 16 тыс. тонн нефти и горючего ориентировочной стоимостью около 800 млн грн.

"По данным следствия, изъятая продукция принадлежит этой нефтеперерабатывающей компании. Изъятые нефтепродукты реализовывались предприятиями — лицензионными хранителями без уплаты налога", — говорится в сообщении.

В ходе расследования экс-начальнику нефтеперерабатывающей компании, 43% собственности на которую принадлежит государству, избрана мера пресечения в размере 199 млн грн залога. В связи с неуплатой подозреваемым этих средств на основании ходатайства прокурора следственным судьей ему изменена мера пресечения с залога на содержание под стражей в зале судебного заседания. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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