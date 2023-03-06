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Ухилявся від сплати податків: заарештовано екскерівника нафтопереробної компанії

6 березня 2023 13:40
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Арешт екскерівника нафирпереробної компанії
Правоохоронці вилучили нафтопродуктів на 800 млн грн
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за підозрою виконувача обов’язків першого заступника голови правління та головного бухгалтера нафтопереробної компанії. Їх підозрюють в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на суму 605,9 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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У ході санкціонованих обшуків на території Одеської та Черкаської областей за місцем зберігання приватними підприємствами нафтопродуктів вилучено понад 16 тис. тонн нафти та пального орієнтовною вартістю майже 800 млн грн.

"За даними слідства, вилучена продукція належить цій нафтопереробній компанії. Вилучені нафтопродукти реалізовувалися підприємствами — ліцензійними зберігачами без сплати податку", — йдеться у повідомленні.

У ході розслідування екскерівнику нафтопереробної компанії, 43% власності на яку належить державі, обрано запобіжний захід у розмірі 199 млн грн застави. У зв’язку з несплатою підозрюваним цих коштів на підставі клопотання прокурора слідчим суддею йому змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою у залі судового засідання. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону "Спарта" терористичної організації "днр". Зловмисником виявився місцевий житель.

У червні 2020 року керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту дитячого майданчика. Внаслідок таких протиправних дій обласному бюджету завдано майже 100 тис. грн шкоди. 

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