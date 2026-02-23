Видео
Україна
Внеблоковость Украины позволило РФ на нее напасть — детали

Внеблоковость Украины позволило РФ на нее напасть — детали

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 18:40
Почему Украине нужны оборонные союзы с Западом
Валерий Чалый на форуме. Фото: Новости.LIVE

Полномасштабная война в Украине началась без формальных гарантий безопасности. Помощь партнеров и отдельные виды вооружения стали критическими уже в первые дни обороны. В то же время отсутствие членства в оборонных альянсах сделало страну уязвимой.

Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый во время форума Black Sea Security Forum, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Нападение РФ

Чалый напомнил, что подготовка к войне началась задолго до 2022 года. Украинские дипломаты и партнеры обсуждали возможные сценарии, искали поддержку и убеждали союзников в опасности со стороны России. Часть решений тогда казалась сложной или политически чувствительной. Но события показали, что даже ограниченная военная помощь могла иметь решающее значение.

"Если бы в первые дни атаки на Киев не было джавелинов и другого вооружения, защищать столицу было бы значительно сложнее", — подчеркнул Чалый.

Он подчеркнул, что на момент вторжения Украина не могла рассчитывать на официальные союзы. Страна не была членом НАТО, а соглашения по безопасности имели скорее политический, чем оборонный характер. Именно это, по его мнению, стало одним из факторов решения Кремля о нападении.

"Если бы Украина тогда уже была частью НАТО, Путин не решился бы на атаку", — заявил он.

Чалый также обратил внимание на роль двусторонних отношений. Великобритания, Италия и другие партнеры поддерживали Украину еще до полномасштабной войны — и дипломатически, и политически. Помощь поступала не только через официальные каналы, но и через неформальные механизмы сотрудничества. Именно такие связи позволили быстро действовать в критический момент. Он отметил, что Украине не обязательно ждать немедленного вступления в НАТО или подписания большого соглашения с США. Реалистичным шагом могут стать оборонные договоренности с отдельными государствами Европы. Речь идет о странах, которые уже доказали свою готовность поддерживать Украину в вопросах безопасности.

"Альянсы в сфере обороны критически важны для Украины, потому что мы не сверхдержава и имеем рядом ядерного соседа", — подытожил Чалый.

Напомним, мы сообщали, что Украина ждет ответа США относительно новых систем ПВО и возможности их производства. В Вашингтоне взвешивают пользу и риски передачи ключевых технологий. Дискуссия обострилась после обращений Киева об усилении защиты неба.

Также мы писали, что Украина изменила правила войны, она воюет не так, как воюют армии НАТО или США. В условиях ограниченных ресурсов мы создали новую модель войны — более дешевую, быструю и технологически гибкую. Этот опыт уже меняет представление Запада о современных конфликтах.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
