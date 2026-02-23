Почему Украине нужны оборонные союзы с Западом

Валерий Чалый на форуме. Фото: Новости.LIVE

Полномасштабная война в Украине началась без формальных гарантий безопасности. Помощь партнеров и отдельные виды вооружения стали критическими уже в первые дни обороны. В то же время отсутствие членства в оборонных альянсах сделало страну уязвимой.

Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый во время форума Black Sea Security Forum, передают Новини.LIVE.

Чалый напомнил, что подготовка к войне началась задолго до 2022 года. Украинские дипломаты и партнеры обсуждали возможные сценарии, искали поддержку и убеждали союзников в опасности со стороны России. Часть решений тогда казалась сложной или политически чувствительной. Но события показали, что даже ограниченная военная помощь могла иметь решающее значение.

"Если бы в первые дни атаки на Киев не было джавелинов и другого вооружения, защищать столицу было бы значительно сложнее", — подчеркнул Чалый.

Он подчеркнул, что на момент вторжения Украина не могла рассчитывать на официальные союзы. Страна не была членом НАТО, а соглашения по безопасности имели скорее политический, чем оборонный характер. Именно это, по его мнению, стало одним из факторов решения Кремля о нападении.

"Если бы Украина тогда уже была частью НАТО, Путин не решился бы на атаку", — заявил он.

Чалый также обратил внимание на роль двусторонних отношений. Великобритания, Италия и другие партнеры поддерживали Украину еще до полномасштабной войны — и дипломатически, и политически. Помощь поступала не только через официальные каналы, но и через неформальные механизмы сотрудничества. Именно такие связи позволили быстро действовать в критический момент. Он отметил, что Украине не обязательно ждать немедленного вступления в НАТО или подписания большого соглашения с США. Реалистичным шагом могут стать оборонные договоренности с отдельными государствами Европы. Речь идет о странах, которые уже доказали свою готовность поддерживать Украину в вопросах безопасности.

"Альянсы в сфере обороны критически важны для Украины, потому что мы не сверхдержава и имеем рядом ядерного соседа", — подытожил Чалый.

