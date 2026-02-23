Чому Україні потрібні оборонні союзи з Заходом

Валерій Чалий на форумі. Фото: Новини.LIVE

Україна входила у повномасштабну війну без формальних безпекових гарантій. Допомога партнерів і окремі види озброєння стали критичними вже в перші дні оборони. Водночас відсутність членства в оборонних альянсах зробила країну вразливою.

Про це заявив колишній посол України в США Валерій Чалий під час форуму Black Sea Security Forum, передають Новини.LIVE.

Напад РФ

Чалий нагадав, що підготовка до війни почалася задовго до 2022 року. Українські дипломати та партнери обговорювали можливі сценарії, шукали підтримку й переконували союзників у небезпеці з боку Росії. Частина рішень тоді здавалася складною або політично чутливою. Але події показали, що навіть обмежена військова допомога могла мати вирішальне значення.

"Якби в перші дні атаки на Київ не було джавелінів та іншого озброєння, захищати столицю було б значно складніше", — наголосив Чалий.

Він підкреслив, що на момент вторгнення Україна не могла розраховувати на офіційні союзи. Країна не була членом НАТО, а безпекові угоди мали радше політичний, ніж оборонний характер. Саме це, на його думку, стало одним із чинників рішення Кремля про напад.

"Якби Україна тоді вже була частиною НАТО, Путін не наважився б на атаку", — заявив він.

Чалий також звернув увагу на роль двосторонніх відносин. Великобританія, Італія та інші партнери підтримували Україну ще до повномасштабної війни — і дипломатично, і політично. Допомога надходила не лише через офіційні канали, а й через неформальні механізми співпраці. Саме такі зв’язки дозволили швидко діяти в критичний момент. Він наголосив, що Україні не обов’язково чекати негайного вступу до НАТО чи підписання великої угоди зі США. Реалістичним кроком можуть стати оборонні домовленості з окремими державами Європи. Йдеться про країни, які вже довели свою готовність підтримувати Україну в питаннях безпеки.

"Альянси у сфері оборони критично важливі для України, бо ми не наддержава і маємо поруч ядерного сусіда", — підсумував Чалий.

