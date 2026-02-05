У Одессы появится собственная улица в Копенгагене

Скамейка в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В столице Дании планируют назвать новые улицы в честь украинских городов. Среди них будет и улица Одессы. Решение должны принять для нового района Копенгагена. Это еще один знак поддержки Украины со стороны Дании.

Об этом Новини.LIVE узнали со страницы Агентства развития Николаева.

Улица в честь Одессы

В Копенгагене готовятся дать названия семи новым улицам в честь украинских городов. Среди запланированных названий — Odesagade, которая будет представлять Одессу на карте датской столицы. Улицы появятся в современном районе Nordhavn, который активно развивается.

Кроме Одессы, в Копенгагене могут появиться улицы Kyivgade, Mariupolgade, Khersongade, Sevastopolgade, Ukrainegade и Mykolajivgade. Последнюю назовут в честь Николаева — города, с которым Дания имеет тесные партнерские связи.

В Агентстве развития Николаева отмечают, что такая инициатива — не просто символ. Дания уже длительное время поддерживает Украину гуманитарной и медицинской помощью, приобщается к восстановлению инфраструктуры и реализует образовательные и культурные проекты. Названия украинских городов в Копенгагене должны стать напоминанием об этой поддержке и солидарности.

