В Одеси з’явиться власна вулиця в Копенгагені

Лавка в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У столиці Данії планують назвати нові вулиці на честь українських міст. Серед них буде й вулиця Одеси. Рішення мають ухвалити для нового району Копенгагена. Це ще один знак підтримки України з боку Данії.

Про це Новини.LIVE дізналися зі сторінки Агенції розвитку Миколаєва.

Реклама

Читайте також:

Вулиця на честь Одеси

У Копенгагені готуються дати назви семи новим вулицям на честь українських міст. Серед запланованих назв — Odesagade, яка представлятиме Одесу на мапі данської столиці. Вулиці з’являться у сучасному районі Nordhavn, що активно розвивається.

Окрім Одеси, у Копенгагені можуть з’явитися вулиці Kyivgade, Mariupolgade, Khersongade, Sevastopolgade, Ukrainegade та Mykolajivgade. Останню назвуть на честь Миколаєва — міста, з яким Данія має тісні партнерські зв’язки.

В Агенції розвитку Миколаєва зазначають, що така ініціатива — не просто символ. Данія вже тривалий час підтримує Україну гуманітарною та медичною допомогою, долучається до відновлення інфраструктури та реалізує освітні й культурні проєкти. Назви українських міст у Копенгагені мають стати нагадуванням про цю підтримку та солідарність.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на вулицях Одеси знову з'являються незаконні МАФи. Також ми писали про те, що в Одесі перейменували одну із вулиць.