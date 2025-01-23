Украина добилась компенсации за экологический ущерб от иностранной компании

Трубы, из которых выбрасывалось масло. Фото: Одесская областная прокуратура

Иностранный судовладелец уплатил более 2,4 миллиона долларов США за экологический ущерб, причиненный сбросом опасных веществ в порт "Южный". Этот уникальный случай стал важным шагом в обеспечении ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Что известно об инциденте

Инцидент произошел 30 апреля 2020 года, когда во время разгрузки судна "STAVANGER" был осуществлен сброс 8,5 тонн смеси пальмового олеина и стеарина, что грубо нарушило Международную конвенцию 1973 года о предотвращении загрязнения с судов. Вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму 2,4 миллиона долларов США (64,8 миллиона гривен).

Судебный процесс длился два года: решение Хозяйственного суда Одесской области, принятое в июле 2022 года, подтвердили апелляционный и Верховный суды. В 2022 году с компании было взыскано 36,5 миллиона гривен, а 17 января 2025 года — остаток в размере 28,2 миллиона гривен.

Уникальность случая

Стоит сказать, что этот случай стал первым в истории Украины, когда иностранную компанию обязали компенсировать экологический ущерб такого масштаба. Прецедент подчеркивает важность соблюдения природоохранного законодательства и целенаправленную деятельность прокуратуры в защите окружающей среды.

Напомним, мазут с российских танкеров дошел до украинских территориальных вод Черного моря.