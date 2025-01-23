Україна домоглася компенсації за екологічну шкоду від іноземної компанії

Труби, з яких викидувалася олія. Фото: Одеська обласна прокуратура

Іноземний судновласник сплатив понад 2,4 мільйона доларів США за екологічну шкоду, завдану скиданням небезпечних речовин у порт "Південний". Цей унікальний випадок став важливим кроком у забезпеченні відповідальності за порушення природоохоронного законодавства.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Що відомо про інцидент

Інцидент стався 30 квітня 2020 року, коли під час розвантаження судна "STAVANGER" було здійснено скид 8,5 тонн суміші пальмового олеїну та стеарину, що грубо порушило Міжнародну конвенцію 1973 року про запобігання забрудненню з суден. Внаслідок цього державі завдано збитків на суму 2,4 мільйона доларів США (64,8 мільйона гривень).

Судовий процес тривав два роки: рішення Господарського суду Одеської області, ухвалене в липні 2022 року, підтвердили апеляційний і Верховний суди. У 2022 році з компанії було стягнуто 36,5 мільйона гривень, а 17 січня 2025 року — залишок у розмірі 28,2 мільйона гривень.

Унікальність випадку

Варто сказати, що цей випадок став першим в історії України, коли іноземну компанію зобов’язали компенсувати екологічну шкоду такого масштабу. Прецедент підкреслює важливість дотримання природоохоронного законодавства та цілеспрямовану діяльність прокуратури у захисті довкілля.

Нагадаємо, мазут з російських танкерів дійшов до українських територіальних вод Чорного моря.