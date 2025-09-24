Плетенчук о состоянии и применении морских дронов

Украинский морской дрон украинский морской дрон. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина имеет достаточно морских дронов для выполнения боевых задач и даже рассматривает их экспорт. Беспилотники постоянно задействованы в различных операциях — от поражения врага до разведки и разминирования.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Экспорт дронов

Президент назвал морские дроны одним из тех видов вооружения, которых у нас хватает для экспорта. Плетенчук подтвердил, если есть технология, которую можно масштабировать и продавать, это усиливает государственный бюджет.

По его словам, в составе Военно-морских сил действует целая бригада беспилотных систем, созданная для применения боевых модулей. Однако подробности их операций остаются закрытыми из соображений безопасности.

"Учитывая то, что это целая бригада, можно сделать вывод, что, скорее всего, они не сидят, сложа руки и выполняют задачи по назначению", — добавил спикер.

Плетенчук подчеркнул, что дроны задействованы постоянно и на регулярной основе, просто далеко не все операции попадают в информационное пространство. Кроме ударных задач, морские БпЛА выполняют разведывательные миссии, участвуют в разминировании и других специальных работах. Именно многообразие применений делает их полезными как для обороны, так и для возможного серийного производства и экспорта.

Напомним, мы писали, что украинские морские дроны начали новый этап войны. Также мы сообщали, что россияне прячутся среди гражданских, из-за угрозы ударов по Крыму.