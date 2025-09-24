Відео
Одеса

Головна Одеса Україна може продавати морські дрони — виробництво налагоджено

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 09:30
Плетенчук про стан і застосування морських дронів
Український морський дрон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна має достатньо морських дронів для виконання бойових завдань і навіть розглядає їхній експорт. Безпілотники постійно задіяні у різних операціях — від ураження ворога до розвідки та розмінування.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Експорт дронів

Президент назвав морські дрони одним із тих видів озброєння, яких у нас вистачає для експорту. Плетенчук підтвердив, якщо є технологія, яку можна масштабувати та продавати, це підсилює державний бюджет.

За його словами, у складі Військово-морських сил діє ціла бригада безпілотних систем, створена для застосування бойових модулів. Проте подробиці їхніх операцій залишаються закритими з міркувань безпеки.

"Враховуючи те, що це ціла бригада, можна зробити висновок, що, ймовірніше за все, вони не сидять, склавши руки і виконують завдання за призначенням", — додав речник.

Плетенчук наголосив, що дрони задіяні постійно й на регулярній основі, просто далеко не всі операції потрапляють в інформаційний простір. Крім ударних завдань, морські БпЛА виконують розвідувальні місії, беруть участь у розмінуванні та інших спеціальних роботах. Саме різноманіття застосувань робить їх корисними як для оборони, так і для можливого серійного виробництва та експорту.

Нагадаємо, ми писали, що українські морські дрони розпочали новий етап війни. Також ми повідомляли, що росіяни ховаються серед цивільних, через загрозу ударів по Криму.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
