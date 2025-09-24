Плетенчук про стан і застосування морських дронів

Україна може продавати морські дрони — виробництво налагоджено
Україна має достатньо морських дронів для виконання бойових завдань і навіть розглядає їхній експорт. Безпілотники постійно задіяні у різних операціях — від ураження ворога до розвідки та розмінування.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
Експорт дронів
Президент назвав морські дрони одним із тих видів озброєння, яких у нас вистачає для експорту. Плетенчук підтвердив, якщо є технологія, яку можна масштабувати та продавати, це підсилює державний бюджет.
За його словами, у складі Військово-морських сил діє ціла бригада безпілотних систем, створена для застосування бойових модулів. Проте подробиці їхніх операцій залишаються закритими з міркувань безпеки.
"Враховуючи те, що це ціла бригада, можна зробити висновок, що, ймовірніше за все, вони не сидять, склавши руки і виконують завдання за призначенням", — додав речник.
Плетенчук наголосив, що дрони задіяні постійно й на регулярній основі, просто далеко не всі операції потрапляють в інформаційний простір. Крім ударних завдань, морські БпЛА виконують розвідувальні місії, беруть участь у розмінуванні та інших спеціальних роботах. Саме різноманіття застосувань робить їх корисними як для оборони, так і для можливого серійного виробництва та експорту.
