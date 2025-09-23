Санаторій Форос у Криму перетворили на військову базу

Санаторій "Форос" у Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові атакували санаторій Форос у Криму. Цей об’єкт пов’язують із російськими спецслужбами, а раніше він був місцем відпочинку керівництва Кремля. Нині територія використовується не для курортного відпочинку, а для розміщення окупаційних сил.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Бази росіян

Речник ВМС розповів, що у Криму зафіксовано вибухи біля санаторію Форос, який став однією з баз російських військових. Окупаційна влада намагалася запевнити, що йдеться лише про збиття безпілотників, однак за цим стоїть більше, ніж просто "санаторій". Форос тривалий час був знаковим місцем для радянської та російської еліти. Тут неодноразово відпочивав Володимир Путін, а після окупації півострова комплекс фактично перетворили на військову інфраструктуру.

"Форос уже давно не просто санаторій. Тут концентрують особовий склад та проводять закриті заходи ФСБ", — зазначив Плетенчук.

Є й версія, що під час вибухів там міг перебувати колаборант Володимир Сальдо, якого окупанти поставили керувати Херсонщиною. Його присутність у Форосі могла стати додатковим фактором для удару. Загалом більшість санаторіїв і дитячих таборів у Криму перетворено на військові бази чи місця для проживання силовиків.

"Колишні курорти Криму сьогодні відіграють роль закритих військових комплексів. Відпочинок для цивільних тут вже не на першому місці", — підсумував речник.

